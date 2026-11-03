Арестованного в Новосибирске заподозрили в госизмене после перевода денег ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Жителю Новосибирска предъявили обвинение в госизмене за перевод денег украинскому благотворительному фонду в 2022 году, находясь за границей. Отмечается, что эти средства были отправлены на нужды ВСУ. Об этом пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на заявление регионального УФСБ.

В Новосибирске силовики провели обыск в квартире местного жителя и обнаружили антироссийские листовки, материалы о терроризме и символику запрещённой организации. Мужчина также использовал иностранные мессенджеры и поддерживал украинские военизированные группы. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы. Он находится в СИЗО, отмечается в сообщении от правоохранительных органов.

Ранее KP.RU рассказал, что в Мелитополе задержали подозреваемого в госизмене. Он отправлял ВСУ информацию о местах дислокации российских военных в Херсонской и Запорожской областях.