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НовостиПроисшествия3 ноября 2026 10:22

Арестованного в Новосибирске заподозрили в госизмене после перевода денег ВСУ

В Новосибирске арестовали мужчину, его подозревают в госизмене
Людмила МИТРОХИНА
Арестованного в Новосибирске заподозрили в госизмене после перевода денег ВСУ

Арестованного в Новосибирске заподозрили в госизмене после перевода денег ВСУ

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Жителю Новосибирска предъявили обвинение в госизмене за перевод денег украинскому благотворительному фонду в 2022 году, находясь за границей. Отмечается, что эти средства были отправлены на нужды ВСУ. Об этом пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на заявление регионального УФСБ.

В Новосибирске силовики провели обыск в квартире местного жителя и обнаружили антироссийские листовки, материалы о терроризме и символику запрещённой организации. Мужчина также использовал иностранные мессенджеры и поддерживал украинские военизированные группы. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы. Он находится в СИЗО, отмечается в сообщении от правоохранительных органов.

Ранее KP.RU рассказал, что в Мелитополе задержали подозреваемого в госизмене. Он отправлял ВСУ информацию о местах дислокации российских военных в Херсонской и Запорожской областях.