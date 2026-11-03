Путин включил Олега Кожемяко в состав Совета безопасности России Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Президент России Владимир Путин включил вице-премьера — полномочного представителя главы государства в Дальневосточном федеральном округе Олега Кожемяко в состав Совета безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован 3 ноября на официальном портале правовой информации.

Документ также предусматривает исключение из состава Совбеза Юрия Трутнева. Кроме того, в указе уточнили должность Антона Силуанова: теперь он указан как заместитель председателя правительства — министр финансов России. Указ вступил в силу со дня подписания.

Ранее KP.RU сообщал, что кандидатуру Олега Кожемяко на должность вице-премьера — полпреда президента в ДФО предложил Михаил Мишустин. До этого Кожемяко руководил Приморским краем, Юрий Трутнев занимал пост полпреда более десяти лет.

Также KP.RU рассказывал о карьере Олега Кожемяко, который до назначения в правительство возглавлял четыре дальневосточных региона. В их числе были Корякский автономный округ, Амурская и Сахалинская области, а также Приморский край.