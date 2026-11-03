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НовостиВ мире3 ноября 2026 10:31

Зеленский признался в организации Украиной кибератаки на приложение МЧС РФ

Зеленский подтвердил, что кибератака на МЧС была совершена Украиной
Людмила МИТРОХИНА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что кибератаку на приложение МЧС осуществила Украина. Этот факт он подтвердил в интервью телеканалу PBS.

«Да, совершенно верно», — резюмировал нелегитимный президент Украины, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее KP.RU рассказал, что 2 ноября на приложение МЧС была организована кибератака. Отмечается, что ложные оповещения о воздушной тревоге были направлены в более чем 30 регионов России. Функционал взломанного приложения сразу же отключили от сети. А позже корректную работу приложения восстановили. Сейчас приложение работает в штатном режиме. Также в МЧС отметили, что сейчас идет устранение лазеек, через которые хакеры смогли осуществить кибератаку на приложение.