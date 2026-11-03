На Украине сотрудники ТЦК ворвались в частный дом и силой мобилизовали строителя Фото: REUTERS.

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) ворвались в частный дом и силой увезли мужчину, работавшего строителем. Мужчина кричал и сопротивлялся, однако его продолжали тащить по земле. Об инциденте сообщило издание «Страна».

На появившихся кадрах видно, как хозяин дома пытается остановить незваных гостей и напоминает им, что они находятся на частной территории. Мужчина требует покинуть его владения, но сотрудники ТЦК не обращают внимания на возражения. По данным украинских пабликов, происшествие случилось в Ивано-Франковске.

В Ивано-Франковске полиция и ТЦК зашли на территорию частного дома и мобилизовали строителя

Ещё один резонансный случай на Украине произошёл накануне в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Там разгорелась потасовка возле здания, в подвале которого удерживали около 40 человек.

К зданию вызвали скорую помощь, однако медикам не позволили попасть внутрь. Одна из медработниц рассказала, что получила видеозапись, на которой у находившихся в подвале мужчин были заметны серьёзные травмы.