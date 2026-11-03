15-летняя Марьям из Дагестана получит премию Кеосаяна за спасение ребенка

15-летняя Марьям Фото: стоп-кадр из видео

Девятиклассницу Марьям Акавову из Дагестана наградят премией Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка из горящей машины. За героический поступок она получит один миллион рублей. Об этом в своих социальных сетях сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«15-летняя Марьям из Хасавюрта спасла шестилетнего ребенка из горящей машины — вручим ей миллион рублей премии имени Тиграна», — передает слова журналиста издание «КП-Северный Кавказ».

Симоньян напомнила, что девочка спасла шестилетнего мальчика из горящей машины, вытащив его через окно. Машина взорвалась практически сразу, как только ребенок был вызволен из западни. Инцидент с горящей машиной произошел 30 октября 2026 года.

Ранее KP.RU рассказал, что Маргарита Симоньян организовала специальную премию имени своего мужа. Она вручается людям, которые совершили героический поступок и спасли людей. В августе 2026 года ее получил житель Санкт-Петербурга, который спас ребенка от удара током.