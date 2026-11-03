Стоматолог раскрыл причину, почему зубы начинают болеть на холоде

Холод может обострить болезни зубов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Холодный воздух может вызывать неприятные ощущения и боль в зубах, особенно если эмаль повреждена или оголились корни. Уменьшить чувствительность помогут специальные зубные пасты и своевременное лечение, пояснил стоматолог Алексей Антипенко в беседе с «Абзацем».

«При оголенных корнях, клиновидных дефектах или эрозиях нужно обратиться к стоматологу и уточнить, стоит ли их закрыть композитными материалами. Также можно использовать пасту для чувствительных зубов: после чистки не полоскать рот, а просто сплюнуть пасту и 30 минут не есть и не пить», – поделился Антипенко.

При этом ноющая или приступообразная боль может говорить о воспалении зубных тканей. Среди возможных причин – пульпит и периодонтит. Поэтому стоматолог рекомендует не откладывать визит к врачу и проходить профилактический осмотр каждые полгода.

В холодное время года хронические воспаления могут обостряться. При периодонтите боль часто становится постоянной и усиливается при накусывании. Если не лечить заболевание, оно может привести к развитию флюса.

Ранее стоматолог Тотаева предупредила, что слишком усердная чистка зубов может навредить эмали. Чрезмерное давление на щетку и тщательная чистка могут привести к стиранию защитного слоя зубов.