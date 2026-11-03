ЦВС КНР: армия Китая готова укреплять военное сотрудничество с Россией Фото: REUTERS.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) нацелена на укрепление стратегического взаимодействия с Вооруженными силами (ВС России) и совместную защиту суверенитета двух государств. Такое заявление сделал заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Шэнминь в ходе переговоров в Москве с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

По его словам, Пекин готов вместе с российской стороной планомерно реализовывать договоренности, достигнутые лидером КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.

«Мы готовы... постоянно укреплять стратегическое взаимодействие, углублять взаимное доверие в военной сфере, совершенствовать механизмы сотрудничества, искать новые яркие примеры взаимодействия, отражающие дух времени», — подчеркнул замглавы ЦВС КНР, отметив также важность совместно «отстаивать глобальные и региональные мир и стабильность».

Как писал сайт KP.RU, Белоусов в ходе встречи заявил, что стратегическое партнерство России и КНР достигло высокого уровня. Он также отметил, что отношения Пекина и Москвы держатся на личных контактах Путина и Си Цзиньпина.