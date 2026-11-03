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НовостиВ мире3 ноября 2026 10:46

Слово года «могнули»: что звучало чаще всего в 2026 году

Словарь Collins признал «моггинг» словом года
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
Слово года «могнули»: что звучало чаще всего в 2026 году

Слово года «могнули»: что звучало чаще всего в 2026 году

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Слово года по версии Collins English Dictionary — «моггинг». Издательство объявило об этом на своём официальном сайте. Речь идёт о глаголе mogging, который означает «затмить, превзойти, перещеголять». За год частота его употребления выросла на 210%: оно не просто захватило соцсети, но и заело у многих после песни «Я тебя могну».

Управляющий директор Collins Алекс Бикрофт объяснил выбор так: каждое поколение оставляет свой след в языке. По его словам, зумеры и представители поколения Альфа подхватили давно существующее слово и, сменив коннотацию, превратили его в шутливый сленг. История «моггинга» уходит корнями к аббревиатуре AMOG — «альфа-самец группы». В 2010-х её вовсю использовали на форумах бодибилдеров и в маносфере.

Сегодня «моггинг» чаще звучит с иронией, но оттенок сравнения и превосходства никуда не делся. В финале отбора слово обошло «манчестеризм» — термин, связанный с премьер-министром Энди Бернемом, «carspreading» (рост габаритов автомобилей) и «hydration break» — паузу на питьё, вошедшую в общий лексикон после чемпионата мира по футболу.

При этом Dictionary.com выбрал словом года «максинг». Оно также набрало невероятную популярность у младшего поколения в соцсетях.

«Я тебя могну»: что означает новое слово, которое ворвалось в чарты и стало главным трендом соцсетей