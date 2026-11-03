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НовостиПолитика3 ноября 2026 10:48

Лавров назвал передачу данных США по «Царицыно» нормальной работой спецслужб

Лавров прокомментировал передачу данных США по «Царицыно»
Мария СПИРИДОНОВА
Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал передачу США информации России о подготовке теракта в Москве. По его словам, когда Вашингтон передаёт данные сведения, это следует расценивать как нормальную работу спецслужб.

«Ну если они [США - прим. ред.] узнают о готовящемся теракте и сообщают нам, я считаю, что это нормальная работа спецслужб», — сказал Лавров журналистам.

31 октября Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что российская сторона получила от США предупреждение о подготовке террористического акта в Москве. По данным ведомства, сведения от американской стороны поступили в субботу по партнёрским каналам взаимодействия. В тот же день в Москве временно приостановил работу музей-заповедник «Царицыно».

1 ноября сотрудниками ФСБ был задержан несовершеннолетний гражданин России. В его TikTok-аккаунте нашли фото в тактической одежде и балаклаве с предметом, похожим на автомат, а также снимки, сделанные в «Царицыно», с подписью «I found a place» («Я нашёл место»).