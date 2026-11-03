Лавров назвал передачу данных США по «Царицыно» нормальной работой спецслужб

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал передачу США информации России о подготовке теракта в Москве. По его словам, когда Вашингтон передаёт данные сведения, это следует расценивать как нормальную работу спецслужб.

«Ну если они [США - прим. ред.] узнают о готовящемся теракте и сообщают нам, я считаю, что это нормальная работа спецслужб», — сказал Лавров журналистам.

31 октября Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что российская сторона получила от США предупреждение о подготовке террористического акта в Москве. По данным ведомства, сведения от американской стороны поступили в субботу по партнёрским каналам взаимодействия. В тот же день в Москве временно приостановил работу музей-заповедник «Царицыно».

1 ноября сотрудниками ФСБ был задержан несовершеннолетний гражданин России. В его TikTok-аккаунте нашли фото в тактической одежде и балаклаве с предметом, похожим на автомат, а также снимки, сделанные в «Царицыно», с подписью «I found a place» («Я нашёл место»).