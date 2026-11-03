Заявления не нужны: Соцфонд рассказал о досрочной выплате пенсии миллионам россиян

Свыше 6 млн россиян досрочно получат пенсии перед Днем народного единства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Социальный фонд России выплатит пенсии досрочно более чем шести миллионам граждан в связи с празднованием Дня народного единства, которое выпадает на среду. Об этом сообщил председатель ведомства Сергей Чирков.

«Социальный фонд России досрочно перечислит пенсии, выплата которых выпадает на 4 ноября. Получатели пенсий — 6,2 миллиона человек по всей России», — приводит его слова канал ведомства на платформе «Макс».

В Соцфонде уточнили, что досрочный перерасчет затронет все виды пенсионных выплат, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности. Перечисление средств осуществляется в автоматическом режиме, поэтому пенсионерам не требуется подавать дополнительные заявления или обращаться в отделения фонда.

Граждане, получающие выплаты через «Почту России» (в кассах почтовых отделений или с помощью доставки почтальоном), смогут забрать деньги в период с 3 по 25 ноября по стандартному графику работы отделений.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что средний размер страховой пенсии по старости в 2027 году в России достигнет почти 30 тысяч рублей. Прожиточный минимум составит 20 227 рублей, увеличившись на 6,8% по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель будет служить основой для расчета социальных пособий и индексации выплат.