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НовостиВ мире3 ноября 2026 10:59

Лавров: РФ не обращалась к США насчет данных о возможности новых ударов по Ирану

Лавров отметил, что эта информация не нашла подтверждения в других источниках
Людмила МИТРОХИНА
Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Россия не обращалась к Соединённым Штатам с информацией о возможности ударов по Ирану после промежуточных выборов. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции.

Информация о планируемых ударах по Ирану, озвученная после промежуточных выборов в США, не находит подтверждения в других источниках, подчеркнул российский дипломат. Также Лавров заявил, что подобная информация может использоваться как своеобразный разогрев избирателей перед выборами в парламент США.

Ранее KP.RU рассказал, чем может обернуться новые атаки США на Иран. Сообщается, что, вероятнее всего, это скажется на безопасности многих стран, а конфликт между государствами может перерасти в более полномасштабную войну.