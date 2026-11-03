Лавров: РФ не обращалась к США насчет данных о возможности новых ударов по Ирану

Сергей Лавров, глава МИД РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Россия не обращалась к Соединённым Штатам с информацией о возможности ударов по Ирану после промежуточных выборов. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции.

Информация о планируемых ударах по Ирану, озвученная после промежуточных выборов в США, не находит подтверждения в других источниках, подчеркнул российский дипломат. Также Лавров заявил, что подобная информация может использоваться как своеобразный разогрев избирателей перед выборами в парламент США.

Ранее KP.RU рассказал, чем может обернуться новые атаки США на Иран. Сообщается, что, вероятнее всего, это скажется на безопасности многих стран, а конфликт между государствами может перерасти в более полномасштабную войну.