«Ядерный удар США по Ирану»: разбираем предсказание Такера Карлсона

США, возможно, уже в ближайшие дни нанесут ядерный удар по Ирану. Фото: e-crow/Shutterstock/Fotodom

Журналист Такер Карлсон заявил, что Дональд Трамп, возможно, уже в ближайшие дни нанесет ядерный удар по Ирану — этого якобы добивается премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, чей блок не смог получить на недавних выборах в Кнессет абсолютное большинства. Над Нетаньяху нависла угроза отставки и судов по давним уголовным делами.

Президент США действительно готов «расчехлить» ядерное оружие?

«Некоторые признаки подготовки новой атаки на Иран есть, — сказал KP.RU ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. — Американцы накопили в регионе большие силы, они готовы начать крупную операцию в течение 96 часов после приказа Трампа. Однако, кроме военной готовности, есть еще политические факторы.

Журналист Такер Карлсон. Фото: Ron Sachs - CNP for NY Post / Consolidated News Photos / Global Look Press

По мнению Долгова, потенциальная цель для американского ядерного удара очевидна — это гора Пикакс (она же Кухе-Коланг-Газ-Ла) в центральной части Ирана. Там под многометровой толщей гранита размещен подземный ядерный объект.

«Но негативный опыт начатого в феврале этого года конфликта должен был научить Трампа — нельзя начинать эскалацию без учета последствий, понимания того, что ты реально можешь достичь, — рассуждает эксперт. — Ядерный удар по Ирану не приведет к ослаблению или уничтожению всех врагов Израиля. Они продолжат действовать и в Ливане, и в Газе. Зато Трампа объявят военным преступником даже в союзных США странах. А ведь после истечения его президентского срока в 2029 году он потеряет неприкосновенность».

Трамп, уверен Долгов, не пойдет на применение ядерного оружия. Но будет вовсю усиливать уже применяемые меры — блокаду морских портов Ирана и обычные удары по Исламской республике.

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