Кремль назвал главного переговорщика России на встрече по Украине в Абу-Даби

Мединский возглавит делегацию РФ на переговорах по Украине в Абу-Даби Фото: Артем КИЛЬКИН.

Помощник президента России Владимир Мединский возглавит российскую делегацию на трехсторонних переговорах с Соединенными Штатами Америки и Украиной в Абу-Даби. Об этом 3 ноября заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается главного переговорщика с российской стороны, напомню вам заявление президента, им остается мой коллега Мединский», — сообщил представитель Кремля.

По словам Пескова, переговоры пройдут 10–11 ноября. Российская делегация прибудет в Абу-Даби для участия во встрече с представителями Вашингтона и Киева.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Лавров рассказал о подготовке переговоров в Абу-Даби. Глава МИД также уточнил, что он, а также госсекретарь США Марко Рубио непосредственно в организационной работе не участвуют.