«Сначала сделка»: в Катаре прокомментировали возможность участия РФ и КНР в соглашении США и Ирана

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Доха считает несвоевременными разговоры о возможном привлечении России и Китая в качестве гарантов потенциального соглашения между США и Ираном. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
Отвечая на вопрос журналистов о том, способны ли Москва и Пекин выступить гарантами будущей сделки между Тегераном и Вашингтоном, дипломат призвал сосредоточиться на первоочередной задаче переговорного процесса.
«Давайте сначала достигнем соглашения, а потом будем говорить о гарантах», — подчеркнул представитель катарского внешнеполитического ведомства.
По его словам, на данном этапе международные посредники сфокусированы исключительно на согласовании условий самого документа и выработке взаимоприемлемых решений для обеих сторон.
Как писал сайт KP.RU, делегация катарских посредников накануне вернулась из Тегерана после переговоров с Ираном и США по снижению напряженности. Встреча длилась более трех часов. Аль-Ансари призвал не делать поспешных выводов, заявив, что Вашингтон и Тегеран ищут дипломатическое решение.