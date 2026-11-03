«Сначала сделка»: в Катаре прокомментировали возможность участия РФ и КНР в соглашении США и Ирана

МИД Катара: обсуждать роли РФ и КНР в сделке США и Ирана преждевременно Фото: REUTERS.

Доха считает несвоевременными разговоры о возможном привлечении России и Китая в качестве гарантов потенциального соглашения между США и Ираном. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Отвечая на вопрос журналистов о том, способны ли Москва и Пекин выступить гарантами будущей сделки между Тегераном и Вашингтоном, дипломат призвал сосредоточиться на первоочередной задаче переговорного процесса.

«Давайте сначала достигнем соглашения, а потом будем говорить о гарантах», — подчеркнул представитель катарского внешнеполитического ведомства.

По его словам, на данном этапе международные посредники сфокусированы исключительно на согласовании условий самого документа и выработке взаимоприемлемых решений для обеих сторон.

Как писал сайт KP.RU, делегация катарских посредников накануне вернулась из Тегерана после переговоров с Ираном и США по снижению напряженности. Встреча длилась более трех часов. Аль-Ансари призвал не делать поспешных выводов, заявив, что Вашингтон и Тегеран ищут дипломатическое решение.