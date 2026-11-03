Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА.

Киевский режим не планирует отменять законы о русском языке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также он отметил, что на Банковой нарушают законы о русском языке, которые сами же и вводят.

"Режим, который не собирается пока ничего делать с отменой законов, запрещающих русский язык везде, хотя большинство, несмотря на эти законы, разговаривают на русском языке, включая сотрудников этой Банковой, когда их никто не слышит", — резюмировал российский дипломат.

Ранее KP.RU рассказал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, исходя из которого запрещается на Украине разговаривать на русском языке. Он заявил, что официальным языком в его стране является только украинский. Однако он и сам часто нарушает этот запрет, когда резко в интервью переходит на русский язык.