В Кремле отреагировали на скандал с пыточной под Киевом: «Не удивляет» Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с пыточной тюрьмой в подвале частного дома под Киевом. По его словам, Кремль не удивлен молчанием западных правозащитников.

«Нет, не удивляет. Не удивляет, это вполне естественно. Европейские структуры делают все возможное для того, чтобы подопечных оберегать от таких скандалов. Хотя также очевидно, что скандал уже приобрел достаточно всемирное звучание», — уточнил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

История вскрылась 2 ноября. Украинские СМИ сообщили, что в подвале частного дома под Киевом вооруженные люди удерживают около 40 человек. На место приехала скорая.

Медики рассказали, что получили кадры, на которых видно: некоторые люди в подвале находятся в критическом состоянии, у многих травмы, характерные для пыток. Однако охрана здания не пускала врачей внутрь. У дома начались потасовки, а когда возмущенные местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ.