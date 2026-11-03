Лавров о пантеоне нацистов в Киеве: «Если это не нацизм, то не знаю, как с Европой говорить»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал журналистам планы Украины создать «пантеон» останков нацистских преступников, которые, по его словам, сейчас перевозят из Европы. Министр заявил, что если для Европы эта затея не является нацизмом, то тогда непонятно, как с ней вести диалог.

Лавров отметил, что Европа с готовностью поддерживает процесс, «радуясь» желанию Владимира Зеленского создать пантеон «героев». При этом, подчеркнул министр, речь идёт об очередном оскорблении памяти жертв и победителей Второй мировой войны, а также решения ООН о недопустимости возрождения нацизма.

«Если это [для Европы - прим. ред.] не нацизм, то не знаю, как мы еще будем с европейцами разговаривать», — подытожил министр.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что Россия будет делать всё возможное, чтобы добиться сноса «пантеона» нацистских преступников в Киеве. По её словам, сохранение подобных объектов недопустимо.