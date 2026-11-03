ЦБ: случаи выманивания денег и данных клиентов снизились на 45% Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Количество случаев обмана граждан, включая переводы денег и передачу данных, сократилось на 44,8%. Об этом сообщил Банк России по итогам надзора за первый-третий кварталы года.

«Клиенты банков стали реже жаловаться на кибермошенников (на 34,1%). Кроме того, на 44,8% стало меньше случаев, когда злоумышленникам удавалось обманом убедить людей перевести им деньги или сообщить данные», — отмечается в ведомстве.

Банки отказывают в операциях и ограничивают использование счетов. Также в Правительстве РФ регулярно разрабатываются и другие меры по противодействию мошенников.

Ранее KP.RU регулярно рассказывал о новых видах мошенничества. Отмечается, что недавно стало известно об афере, где мошенники притворяются работодателями и просят установить вредоносное ПО во время онлайн-собеседования.