Мошенники крадут пароли и данные карт под видом работодателей: на что надо обращать внимание

Мошенники прикидываются работодателями и похищают данные карт. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Аферисты выманивают у россиян пароли и данные карт, убеждая установить вредоносное ПО под видом программы, необходимой для прохождения онлайн-собеседования. Схему раскрывает ТАСС.

Сообщается, что мошенники размещают объявления о привлекательных вакансиях якобы от имени работодателей. Кандидатам, которые заинтересовались предложениями, они предлагают пройти онлайн-собеседование, для чего убеждают установить определённую программу.

Программа предоставляет злоумышленнику доступ к устройству и он похищает пароли и данные банковской карты жертвы.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана россиян, убеждая их в том, что телефон прослушивается, а банковские счета находятся под угрозой.

Ранее МВД перечислило главные признаки мошеннических интернет-магазинов, на что обратить внимание при совершении покупок, читайте здесь на KP.RU.

Также злоумышленники начали использовать новую схему обмана, связанную с якобы блокировкой переводов через Систему быстрых платежей (СБП).