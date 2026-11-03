Пресс-секретарь президента Польши Леськевич назвал Туска диктатором Фото: REUTERS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск действует как диктатор, используя правоохранительные органы для давления на судебную власть. Об этом в эфире радиостанции RMF24 заявил пресс-секретарь президента республики Рафал Леськевич.

Представитель польского лидера резко раскритиковал события, произошедшие в конце прошлой недели во время смены руководства Конституционного суда страны.

«В пятницу Дональд Туск показал, что является диктатором. Он вошел в Конституционный суд с помощью полицейских дубинок», — заявил пресс-секретарь президента.

Леськевич также высказался о судье Анне Корвин-Петровской, к которой перешли полномочия исполняющего обязанности главы КС после отстранения Богдана Свенчковского. Он назвал Корвин-Петровскую «узурпатором, поставленным Туском». По его словам, она не обладает законными полномочиями, а ее назначение сопровождалось привлечением крупных сил полиции и спецслужб.

Напомним, назначение Туском судьей Конституционного суда бывшего министра в его правительстве Марчина Берека вызвало массовые протесты. Ситуация обострилась ночью, когда протестующие попытались штурмовать здание суда.