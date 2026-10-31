В Польше назвали страну ЕС, виновную в ночных протестах и конституционном кризисе

Депутат Европарламента Тарчиньский обвинил ФРГ в протестах в Польше Фото: REUTERS.

Депутат Европейского парламента от Польши Доминик Тарчиньский заявил, что за нынешним конституционным кризисом и политическими потрясениями в стране стоит давление со стороны Берлина, сообщает РИА Новости. По его словам, действия властей направлены в ущерб национальным интересам Польши.

«Либерально-левое правительство хочет избавиться от польской валюты, потому что на них давят немцы», — заявил евродепутат.

Тарчиньский также отметил, что руководство страны якобы намерено отказаться от контроля над безопасностью границ в угоду Берлину, чтобы «нелегальные мигранты захватывали новые страны».

Отмечается, что в основе политического конфликта лежит противостояние проевропейских либералов во главе с премьер-министром Дональдом Туском и правых консерваторов-евроскептиков, которых представляет президент Кароль Навроцкий.

Напомним, в Варшаве вспыхнули протесты после назначения Марчина Берака судьей Конституционного суда. Ситуация обострилась ночью, когда протестующие попытались штурмовать здание суда. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о нарушении конституционного порядка и насильственном захвате суда. Он срочно вернулся из Сенегала и созвал экстренные консультации для обсуждения кризиса.