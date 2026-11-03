Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 млн руб за неудаление фейков о ВС России Фото: REUTERS.

Таганский районный суд Москвы снова взялся за Google LLC. На этот раз компанию оштрафовали на 3,8 млн рублей — причиной стало неудаление информации, доступ к которой по российским законам должен был быть закрыт. Об этом сообщили в самом суде, признав компанию виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

По материалам дела, Google не убрал материалы с одной из своих площадок, хотя требования от Роскомнадзора поступили. В числе прочего там была информация, которую российские власти квалифицировали как дискредитирующую Вооруженные силы и госорганы, а также способную дестабилизировать обстановку в стране.

Для Google это уже не первый подобный эпизод, и каждый раз сумма растет. История с неудалением контента касается не только американского гиганта. Ранее Столичный суд выписал Telegram штраф свыше 14 миллионов рублей — за публикацию книги, которую ранее признали экстремистским материалом.