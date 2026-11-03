Эксперт назвал фразу, которая поможет отогнать телефонных мошенников

Отправка СМС даст время успокоиться и не поддаться давлению. Фото: ИВАНОВА Диана.

Телефонные мошенники постоянно придумывают новые способы обмана. За последние три года появилось более 1,5 тысячи таких схем – в среднем около десяти новых вариантов каждую неделю. Эксперт по интернет-технологиям, подполковник ФАПСИ в отставке Андрей Масалович рассказал, как не попасться на уловки злоумышленников. Об этом пишет mk.ru.

««Не могу говорить, напишите». Грамотный мошенник звонит с подменного номера, он ваши смски даже не увидит. Ему покажется просто, что вы не реагируете. И он от вас отстанет», – отметил эксперт.

По словам специалиста, такой ответ поможет избежать разговора с преступниками. Мошенники, которые звонят с подменных номеров, не увидят сообщение, а обычные собеседники смогут написать вам в ответ. Кроме того, отправка СМС даст время успокоиться и не поддаться давлению.

Еще один совет эксперта – поставить на незнакомые номера звук лающей собаки. Такой сигнал поможет сразу обратить внимание на подозрительный звонок и не отвечать автоматически. Масалович считает, что изучать все существующие схемы обмана бессмысленно: они появляются слишком быстро.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники выдают себя за работодателей. Под предлогом проведения онлайн-собеседования они убеждают соискателей установить вредоносную программу.