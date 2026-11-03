Мирошник: одна из масштабнейших атак ВСУ пришлась на дни саммита Россия — Африка

Мирошник: одна из самых масштабных атак ВСУ пришлась на дни саммита Россия — Африка Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В дни саммита Россия — Африка российские военные сбили больше 1,4 тысячи украинских дронов. Об этом журналистам сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, это одна из самых масштабных атак беспилотников за всё время.

«В дни проведения саммита Россия — Африка Минобороны России сообщило об одной из крупнейших атак БПЛА на регионы России — в ночь на 29 октября было сбито 1 214 украинских дронов, всего за сутки — более 1,4 тыс. беспилотников. В сторону Московского региона летели 613 БПЛА», — уточнил представитель МИД РФ.

Ранее Мирошник привёл и другую статистику — по детям, которые пострадали от действий киевского режима. С июля по сентябрь ранения и травмы получили 265 несовершеннолетних, 42 из них погибли. По словам дипломата, это самый высокий показатель как минимум за последние два года.

Особенно тяжёлый случай — гибель 14-летней девочки в Новопсковском муниципальном округе ЛНР. Она ехала на велосипеде, когда её атаковал украинский ударный дрон.