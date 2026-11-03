Пассажиры «бесконечного круиза» хотели выкупить лайнер, чтобы не сходить на сушу: чем все закончилось Фото: EAST NEWS.

Пассажиры лайнера Odyssey, который колесит по миру в рамках «бесконечного круиза» от Villa Vie, хотели выкупить судно, но сделка сорвалась. Об этом Business Insider пишет со ссылкой на письмо инициативной группы и Совета жителей лайнера.

Группа Sagar Capital два месяца вела переговоры о покупке, чтобы не сходить на сушу. 169 человек взяли на себя финансовые обязательства, но нужную сумму собрать не вышло. Член Совета жителей Пол Монтойя отметил: участники готовы были вложить серьёзные деньги.

Сама Villa Vie специализируется на долгих кругосветках, где люди живут на борту постоянно. Odyssey стартовал в октябре 2024 года: маршрут на три с половиной года, более 425 портов в 147 странах. Каюты продают вплоть до пожизненного проживания по программе Endless Horizons — от 350 тысяч долларов. Кто-то ради этого расставался с квартирами и машинами.

Второй кругосветный вояж планировали аж до августа 2030-го. В конце октября компания поставила путешествие на паузу из-за резкого подорожания топлива. Стоит отметить, что билеты на лайнер продавали под лозунгом «прыжок от Трампа».