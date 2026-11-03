В ФРГ пятерых задержанных подозревают в создании левоэкстремистской группировки. Фото: IMAGO/Stefan Zeitz/www.imago-images.de/Global Look Press

В Саксонии правоохранители задержали пятерых человек по подозрению в создании левоэкстремистской группировки, которая нападала на политических противников. Об этом пишет Bild.

По данным газеты, спецкомиссия Soko LinX ликвидировала марксистско-ленинскую структуру «Коллектив Цвиккау». Обыски прошли примерно в 20 жилых помещениях в районе Цвиккау, Лейпциге, Дрездене, а также в Тюрингии, Бремене и Гамбурге. Четверых подозреваемых в возрасте от 22 до 36 лет задержали по ранее выданным судебным ордерам, уточнил старший прокурор Юрген Шмидт. Ещё один 20-летний фигурант попался в ходе обысков. Всего по делу проходят 12 обвиняемых в возрасте от 18 до 36 лет.

В Земельном ведомстве по уголовным делам Саксонии подтвердили следственные действия в рамках крупного расследования. По данным спецслужб ФРГ, радикалы ставили целью насильственно изменить конституционный строй и создать базу для коммунистической партии.

KP.RU писал, что 1 ноября во Франкфурте-на-Майне полиция задержала более 30 человек на акции протеста.