СКР: Усольцевы могли не дозвониться до спасателей из-за слабой связи Фото: Илья САВЧУК.

Семья Усольцевых, исчезнувшая в тайге Красноярского края, вероятно, не смогла установить контакт со спасателями из-за слабого сигнала мобильной связи, сообщила Яна Сырымбетова, руководитель первого управления по расследованию значимых дел Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"По данным оператора, семья никому не звонила и не писала в день исчезновения. Исходящие звонки спасателям не зафиксированы. Однако есть регистрация телефона на базовой станции, но и это не означает, что человек может позвонить. Для звонка может быть недостаточный уровень сигнала", – рассказала Сырымбетова.

Следователи провели эксперимент: они попытались связаться со службой "112" из зоны исчезновения семьи. Однако в телефонных записях не было зафиксировано ни одного звонка.

Ранее KP.RU сообщил, что следователи не исключают, что исчезновение семьи Усольцевых связано с криминалом. Рассматриваются два маршрута: к скале Буратинка и к скале Мальвинка.