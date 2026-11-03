Путин: россияне и волонтёры выдвинули инициативы к Году единства народов Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что россияне и волонтёры уже выдвинули инициативы к Году единства народов. Кроме того, глава государства обратил внимание на растущий интерес жителей страны к языкам народов России, их традициям и ремёслам.

«Свое отношение люди выразили конкретным участием в его программах и проектах, а также собственными инициативами, которые были выдвинуты волонтерами, общественными организациями, творческими организациями и реализованы в сельских клубах, школах, библиотеках, то есть, что называется, на земле», — указал российский лидер на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днём народного единства, который страна отмечает 4 ноября. В своём обращении президент напомнил, что праздник связан с великим подвигом народа, который в трудный час поднялся на защиту родной земли, одолел жестокого врага и укрепил Державу.

Глава государства также отметил: ратные и трудовые свершения предков, их сплочённость и беззаветная любовь к Отечеству, верность патриотическим и духовным идеалам служат достойным примером для нынешнего и будущих поколений.