Синоптик рассказал, какую погоду ждать в Москве на День народного единства

В праздничный день температура воздуха даже днем составит всего +1...+3 градуса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В День народного единства москвичам не стоит рассчитывать на прогулки в теплую и сухую погоду. Уже в ночь на 4 ноября в столичный регион придут осадки, а днем дождь будет смешиваться с мокрым снегом. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Ридусом».

«День народного единства не будет праздничным по погоде. В ночь на 4 ноября Москву и область накроет фронтальный раздел с осадками в виде дождя и мокрого снега. Ночью в основном будет снег, днем – с примесью дождя»,– предупредил синоптик.

По словам метеоролога, днем температура воздуха составит всего +1...+3 градуса. Кроме того, ожидается северо-западный ветер. Несмотря на то, что он будет не слишком сильным, из-за похолодания на улице станет особенно некомфортно.

Шувалов отметил, что ноябрь возвращает погоду к привычным предзимним условиям после теплого октября. Предыдущий месяц завершился с заметным превышением температурной нормы, а теперь регион ждет резкое ощущение наступающей зимы.

Напомним, что в 2027 году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя. Работать в субботу придется перед продолжительными выходными в честь Дня защитника Отечества.