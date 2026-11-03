В Татарстане расследуют смерть девочки от менингококковой инфекции Фото: Александр ГЛУЗ.

Роспотребнадзор по Республике Татарстан начал эпидемиологическое расследование после гибели девочки. Причиной смерти ребёнка стала генерализованная менингококковая инфекция.

По информации ведомства, на месте уже организованы противоэпидемические мероприятия. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

О смерти 12-летней девочки от генерализованной менингококковой инфекции в Татарстане стало известно 3 ноября. Ребёнок отдыхал в лагере имени Губина в Бугульме. Школьница заехала на лагерную смену 29 октября. Вечером 1 ноября ребёнок обратился в лагерный медпункт. У девочки поднялась температура. В ту же ночь родители забрали дочь домой, а на следующий день, 2 ноября, её состояние ухудшилось, и семья вызвала скорую. Пациентку доставили в Бугульминскую детскую больницу, откуда экстренно перевели в реанимацию Лениногорской ЦРБ. К оказанию помощи подключился реаниматолог из Детской республиканской клинической больницы Казани. Несмотря на усилия врачей, девочка скончалась.