"Погибшую запечатали в гробу, а на утро раздался слабый стук". Когда и кого могут похоронить заживо

Бетонный склеп Нейси Перес

Случаи ошибочной констатации смерти и преждевременных похорон остаются крайне редким явлением в современной медицинской практике, однако подобные инциденты «воскрешения» иногда появляются в новостях. О причинах происходящего в беседе с KP.RU рассказал доктор медицинских наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Василий Власов.

Один из недавних случаев «воскрешения» отмечен 10 октября в гватемальской деревне Эль-Хокоте, где 15-летняя Юлейди Искотояк неожиданно очнулась в гробу посреди собственной траурной церемонии. Девочке стало плохо с сердцем по дороге в клинику, а ее отец, решив, что она умерла, не стал обращаться к врачам и сразу привез ребенка домой. Спустя восемь часов во время прощания во дворе мать заметила движение крышки. Пришедшая в себя девочка села и попросила пить. Теперь действиями отца занимается местная прокуратура, поскольку захоронения в стране строго запрещены без официального свидетельства о смерти.

Более драматичный случай произошел в августе 2015 года. 16-летнюю Нейси Перес, находившуюся на третьем месяце беременности, после приступа судорог доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. Девушку похоронили в бетонном склепе. На следующий день ее муж услышал звуки изнутри гроба и вскрыл его. По сообщениям СМИ, у девушки обнаружили признаки жизни, однако впоследствии она скончалась в больнице.

Среди возможных объяснений произошедшего эксперты называют каталептический ступор. Это состояние, при котором дыхание и пульс становятся едва уловимыми. Оно может возникнуть при сильном шоке и психиатрических заболеваниях.

По словам Власова, риск подобных ошибок возрастает, если за состоянием человека своевременно не проследили или медицинская помощь оказывается в условиях чрезвычайной ситуации.

«Ситуация усугубляется, когда рядом нет квалифицированных специалистов, необходимого оборудования. Или происходит катастрофа, и невозможно уделить пострадавшему должное внимание», — уточнил он.

Профессор отметил, что полтора века назад проблема ложной констатации смерти вызывала серьезное беспокойство в обществе. Тогда даже придумывали специальные гробы с колокольчиками и звонками, с помощью которых человек мог подать сигнал, если приходил в сознание после погребения. Однако сегодня подобные ошибки крайне редки.

Стоит отметить, что ошибки при констатации смерти могут быть совсем другими. Например, похоронить могут не того человека. Так, в Ростовской области мужчина по ошибке похоронил чужую женщину вместо своей жены. «Покойная» пришла домой, когда ее поминали.

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