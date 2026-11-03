Хабенский признался, что продолжает искать режиссёров в МХТ Фото: Евгения ГУСЕВА.

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский признался, что не прекращает искать режиссёров для театра. Об этом народный артист РФ рассказал журналистам. По его словам, уже удалось собрать небольшое ядро мастеров, с которыми хочется работать дальше.

«В поиске режиссера я не останавливаюсь. Мне кажется, что мы нашли небольшое ядро режиссеров, с которыми хотелось бы продолжать сотрудничество», — уточнил Хабенский.

По словам худрука, на каждой сцене театра режиссёры показывают своё видение пьес. Но главное для всех остаётся неизменным — работать для людей и про людей.

Напомним, что 26 октября МХТ отметил 128 лет. Дата не круглая, но театр легендарный, так что день рождения без внимания не оставили. Хабенский вместе со студентами первого курса Школы-студии МХАТ поучаствовал в проекте «Чехов Сад: 4.0».