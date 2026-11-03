КСИР заявил об уничтожении двух американских беспилотников на юге Ирана. Фото: REUTERS.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил (ВС) США. Инцидент произошел в воздушном пространстве над портовым городом Хамир на юге иранской территории. Соответствующее официальное заявление было опубликовано в Telegram-канале пресс-службы силового ведомства.

В тексте отмечается, что американские дроны типа LUCAS были поражены силами противовоздушной обороны с применением новой усовершенствованной иранской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне появилось сообщение, что в минувшее воскресенье, 1 ноября, американские войска нанесли удар по военным объектам на иранском острове Кешм. Как писал The Wall Street Journal, Вашингтон проводит ограниченные военные операции, названные оборонительными. Отмечается, что США не афишируют такие удары, чтобы избежать впечатления подготовки к полномасштабной войне.