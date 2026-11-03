США вновь ударили по Ирану: атакован остров Кешм

США нанесли новый удар по Ирану Фото: REUTERS.

Американские вооруженные силы 1 ноября нанесли удар по военным объектам на иранском острове Кешм. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, США на протяжении нескольких недель проводят ограниченные по масштабу военные операции против Ирана. Представители Белого дома назвали эти действия оборонительными.

Вашингтон намеренно не сообщает публично о подобных ударах. Как отмечает газета, США не хотят создавать впечатление, будто стремятся к возобновлению полномасштабных боевых действий.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран нанесет удары по американским военным базам на территории Европы. Такие действия последуют, если США примут решение о новых атаках против Тегерана.

Напомним, KP.RU собрал последнюю информацию о выборах в Конгресс США, которые стартуют 3 ноября.