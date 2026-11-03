Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* Фото: REUTERS.

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* устроил показательный визит в предполагаемую подпольную тюрьму в Киевской области и заговорил на русском. На это обратил внимание бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров — он поделился мнением с ИС «Вести».

По словам Прозорова, такое поведение главы офиса Зеленского выглядит как попытка заработать политические очки. И заодно наглядно демонстрирует двуличие киевского режима: на камеру можно и по-русски поговорить, а простым гражданам за это выписывают штрафы.

«Но вы же прекрасно понимаете, все это прекрасно понимают, что на Украине до 80% населения говорит на русском. Прекрасно, по крайней мере, понимают. И это все – это такое лицемерие устраивать там эти украиномовные перформансы какие-то. Поэтому это лишний раз показывает, насколько гнилая сущность вот этой украинской власти, которая между собой разговаривает по-русски и тут же всем демонстративно запрещает это делать», — уточнил Прозоров.

Любопытно, что многие уже задались вопросом: а самого Буданова* оштрафуют за нарушение языкового закона? Ответ, судя по всему, очевиден — таким как он закон не писан.

Напомним, что Буданов* после скандала под Киевом заявил, что таких зданий много на территории Украины. Так он ответил на вопрос о существовании подпольных тюрем в стране.

* — Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов