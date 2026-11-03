Niletto объяснил поддержку Джигана принципами мужской дружбы

Певец Niletto Фото: Ольга ЮШКОВА.

Niletto (Данил Прытков) раскрыл мотивы своего поста в поддержку Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна), вокруг которого разгорелась семейная драма. На шоу Иды Галич «Есть вопросики» артист сослался на принципы мужской дружбы.

По словам артиста, они с Джиганом прошли вместе многое, включая качалку, которую Niletto называет священным местом — именно там, по его мнению, понимаешь «нормальный ты чел или петушара какой-то». При этом музыкант подчеркнул, что не вставал ни на сторону Джигана, ни на сторону его бывшей жены Оксаны Самойловой.

Себя артист сравнил со свидетелем в суде, который просто рассказывает, что видел. Реакцию публики, принявшейся оспаривать его пост, писать «отмена» и называть его позором, он считает несправедливой.

«Я просто написал, каким я его [Джигана - прим. ред.] знаю, а я как бы сосед в этой истории. А люди-то даже по соседству не жили, но им виднее», — написал музыкант.

Громкий скандал вокруг Джигана произошёл летом. В июле он, по данным СМИ, устроил стрельбу в загородном доме в Подмосковье, удерживал персонал и держал в страхе детей, которые прятались по комнатам. Сообщалось, что музыкант был под действием запрещённых веществ. Сам он отрицал стрельбу, утверждая, что снимал клип. В сентябре Оксана Самойлова подала иск об ограничении Джигана в родительских правах.