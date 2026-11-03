Песков отметил, что Россия рано или поздно будет вынуждена начать диалог с ЕС о безопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российской Федерации придется вести разговор с Европой о создании новой системы безопасности, но стране нужно выбрать с кем именно. Такое заявление сделал на брифинге пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, Россия рано или поздно будет вынуждена начать диалог с ЕС о мерах обеспечения глобальной безопасности. И пока Москва думает над тем, с каким собеседником лучше всего пройдут коммуникации.

«Это (переговоры о безопасности - прим. ред.) обязательно будет являться неотъемлемой частью урегулирования (конфликта на Украине - прим. ред.), разговор с европейцами потребуется», - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что российская сторона по-прежнему открыта к налаживанию контактов со странами Европы.

Ранее Песков сообщал, что ЕС так и не решил, кто будет говорить с Россией. Поэтому данный процесс затянулся.