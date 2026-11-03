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НовостиПолитика3 ноября 2026 12:45

Песков: На переговорах в Абу-Даби обсудят гарантии безопасности для РФ и Украины

Песков заявил, что одним из ключевых положений позиции РФ остается принцип взаимных гарантий безопасности для сторон конфликта
Мария МАМАЕВА
Песков: На переговорах в Абу-Даби обсудят гарантии безопасности для РФ и Украины

Песков: На переговорах в Абу-Даби обсудят гарантии безопасности для РФ и Украины

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби будет обсуждаться тема взаимных гарантий безопасности для России и Украины. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Будут вопросы безопасности обсуждаться, вопросы, связанные с гарантиями безопасности», - сообщил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что гарантии безопасности для сторон конфликта могут быть только взаимными. По словам Пескова, одним из ключевых положений позиции РФ остается принцип неделимости безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что Дмитрий Песков прокомментировал диалог РФ с Европой о создании новой системы безопасности. Он отметил, что России придется вести разговор с европейцами на эту тему, однако стране нужно выбрать, кто именно станет собеседником в данном вопросе.