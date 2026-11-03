Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире3 ноября 2026 12:48

Европа решила проверить скорость переброски войск на Украину: участвовать хотят 36 стран

Le Monde: Европа намерена проверить способность развертывания войск на Украине
Семен ЗИМИН
Европа решила проверить скорость переброски войск на Украину: участвовать хотят 36 стран

Европа решила проверить скорость переброски войск на Украину: участвовать хотят 36 стран

Фото: REUTERS.

Европа всерьёз взялась за проверку собственной готовности к развёртыванию войск на Украине. Как сообщает Le Monde, уже 9 ноября в Нова-Дембе на юго-востоке Польши стартуют беспрецедентные военные учения «Коалиция». Их задача — испытать, сможет ли альянс из 36 стран во главе с Францией и Британией оперативно перебросить силы на Украину в момент прекращения боевых действий.

По данным газеты, манёвры продлятся до 22 ноября. За это время военные намерены не просто показать мощь объединённой группировки, а создать реальные силы быстрого реагирования.

Правда, есть нюанс, который в Европе явно добавляет нервозности. США в этой системе не участвуют, и их роль в будущих гарантиях безопасности Украины остаётся туманной.

Тем временем в Москве на подобные инициативы смотрят без восторга. Владимир Путин прокомментировал нагнетаемую на Западе истерию о возможной войне с Россией. Он заметил, что многие говорят о подготовке к войне к 2030 году, и добавил: Россия к такому развитию событий готова, но никакой войны с Европой не хочет. При этом российский лидер указывал, что ввод войск Европы на Украину обернется прямым противостоянием.