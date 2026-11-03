Европа решила проверить скорость переброски войск на Украину: участвовать хотят 36 стран Фото: REUTERS.

Европа всерьёз взялась за проверку собственной готовности к развёртыванию войск на Украине. Как сообщает Le Monde, уже 9 ноября в Нова-Дембе на юго-востоке Польши стартуют беспрецедентные военные учения «Коалиция». Их задача — испытать, сможет ли альянс из 36 стран во главе с Францией и Британией оперативно перебросить силы на Украину в момент прекращения боевых действий.

По данным газеты, манёвры продлятся до 22 ноября. За это время военные намерены не просто показать мощь объединённой группировки, а создать реальные силы быстрого реагирования.

Правда, есть нюанс, который в Европе явно добавляет нервозности. США в этой системе не участвуют, и их роль в будущих гарантиях безопасности Украины остаётся туманной.

Тем временем в Москве на подобные инициативы смотрят без восторга. Владимир Путин прокомментировал нагнетаемую на Западе истерию о возможной войне с Россией. Он заметил, что многие говорят о подготовке к войне к 2030 году, и добавил: Россия к такому развитию событий готова, но никакой войны с Европой не хочет. При этом российский лидер указывал, что ввод войск Европы на Украину обернется прямым противостоянием.