Медика, сообщившую о пыточной под Киевом, внесли в базу «Миротворца» Фото: REUTERS.

Скандал вокруг «пыточного дома» под Киевом получил продолжение. Девушку-медика, которая первой приехала на вызов в этот дом, внесли в базу украинского сайта «Миротворец», следует из данных самого ресурса.

Основатели сайта обвиняют девушку в создании провокаций, «участии в российских информационных спецоперациях против Украины» и «препятствовании законной деятельности Сил обороны Украины».

О нелегальной тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом стало известно 2 ноября. В подвале частного дома, по данным украинских СМИ и очевидцев, удерживали около 40 человек. Инцидент вскрылся после того, как на место приехала бригада скорой помощи. Медики сообщили, что получили видео с находящимися в подвале людьми в критическом состоянии, однако вооружённые люди не пускали их внутрь. Вскоре после обнаружения «пыточного дома» государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело.