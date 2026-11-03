ГБР Украины завело дело после обнаружения пыточного дома под Киевом Фото: REUTERS.

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело после обнаружения так называемого пыточного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Об этом на своём сайте сообщило ГБР.

«Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий)», — говорится в сообщении.

О тайной тюрьме в Петропавловской Борщаговке под Киевом стало известно 2 ноября. Медики скорой помощи приехали по вызову к частному дому, однако их не пустили вооружённые люди. Врачи потребовали допуска к тем, кто, по их данным, находился в подвале. Запись с места показывала, что как минимум четверым нужна срочная госпитализация. Всего в подвале могли удерживать до 40 человек. После распространения информации в соцсетях у дома собралась толпа с криками «позор», начались стычки с полицией. Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко вскоре заявил, что удерживаемые в подвале мужчины оказались сбежавшими из воинской части солдатами.