Мелания Трамп хочет провести встречу представителей РФ и Украины в Белом доме Фото: REUTERS.

Офис первой леди США подтвердил: Мелания Трамп хочет собрать за одним столом представителей России и Украины. Площадкой для переговоров может стать Белый дом.

В офисе Мелании Трамп уверяют, что мероприятие состоится 5 ноября. Первая леди США выступит с речью о прекращении огня в Алешках Херсонской области. Представители какого уровня примут участие во встрече не сообщается.

Перед этим Мелания Трамп отчиталась о гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области. По её словам, режим прекращения огня завершился, а сама миссия выполнена. В соцсети X она поблагодарила Москву и Киев за сотрудничество в обеспечении перемирия.

Первая леди подчеркнула: от имени Америки она признательна обеим сторонам за то, что удалось сделать. Теперь в Белом доме рассчитывают, что гуманитарная миссия в Алёшках станет отправной точкой для прочного мира между двумя странами.