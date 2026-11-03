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НовостиВ мире3 ноября 2026 12:54

Женщина спутала загар с опасной болезнью: промедление на три дня было бы смертельным

Британка заметила странность в своем загаре и узнала, что умрет через три дня
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
Британка заметила странность в своем загаре и узнала, что умрет через три дня.

Британка заметила странность в своем загаре и узнала, что умрет через три дня.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Жительница британского острова Гернси Виктория Оливер столкнулась с опасным заболеванием, которое долгое время принимала за обычный летний загар. Об этом пишет Mirror.

Как сообщается, из-за сильнейшей усталости, болей в суставах и потемнения кожи 40-летняя женщина не могла нормально двигаться, а спала по 20 часов в сутки и стремительно теряла вес. Когда у нее пожелтели белки глаз, британка обратилась за экстренной помощью.

Медики диагностировали у пациентки редкую болезнь Аддисона, при которой надпочечники перестают вырабатывать жизненно важные гормоны. По словам врачей, организм женщины находился на грани истощения, а промедление еще на трое суток привело бы к коме и летальному исходу. Причиной сбоя стали последствия перенесенного ранее сепсиса.

После начала гормонотерапии состояние Виктории стабилизировалось. Несмотря на прогнозы о бесплодии из-за подорванного здоровья, вскоре она неожиданно забеременела и успешно родила здоровых близнецов, обретя долгожданный второй шанс на полноценную жизнь с тремя детьми.

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