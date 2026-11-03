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НовостиВ мире3 ноября 2026 13:05

People: трое учеников погибли после сеансов гипноза у директора школы в США

Директора школы в США погружал детей в искажавший реальность транс
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
People: трое учеников погибли после сеансов гипноза у директора школы в США

People: трое учеников погибли после сеансов гипноза у директора школы в США

Фото: Татьяна Коркина.

В штате Флорида три подростка из средней школы города Норт-Порт погибли с разницей в несколько недель. Как сообщает издание People, перед смертью все они посещали сеансы гипноза, которые проводил директор учебного заведения Джордж Кенни. Об этом пишет The People.

Бывший руководитель школы не имел лицензии гипнотерапевта, однако регулярно использовал подобные практики. За время работы в должности Кенни провел сеансы более чем для 70 человек, включая учеников, педагогов и родителей.

Поначалу его методы вызывали одобрение: некоторые школьники заявляли, что гипноз помог им справиться с тревогой и улучшить показатели в учебе и спорте. Ситуация резко изменилась после гибели учащихся Маркуса Фримена, Уэсли Маккинли и Бриттани Палумбо. Родители погибших заявили, что директор погружал детей в состояние транса, искажавшее их восприятие действительности и контроль над поступками.

Правоохранительные органы установили, что Кенни незаконно занимался медицинской практикой. Школьный округ выплатил семьям погибших компенсацию в размере 600 тысяч долларов, хотя прямая юридическая связь между гипнозом и гибелью детей так и не была доказана.

Ранее психиатр, старший научный сотрудник МГППУ Геннадий Банников рассказал KP.RU, можно ли стереть воспоминания о предательстве с помощью гипноза