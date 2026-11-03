Сладкий чай на голодный желудок: главное – количество сахара

Гастроэнтеролог Симаков: Пить кофе и сладкий чай на голодный желудок можно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Пить кофе и сладкий чай на голодный желудок можно, если это не вызывает неприятных ощущений. Однако у некоторых кофе натощак вызывает тошноту и усиливает тревожность. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог Андрей Симаков.

«По поводу сладкого чая и кофе натощак. На самом деле это все миф. Пить их можно. Кофе натощак - по переносимости. У некоторых, если на голодный желудок кофе попринимать, повышается уровень тревоги, тошноту какую-то вызывает», - отметил спикер.

По словам врача, при употреблении сладкого чая нужно обращать внимание не на то, когда он выпит, а на количество добавленного сахара. Если, к примеру, человек пьет за день пять-шесть чашек чая и каждый раз кладет в него по две-три ложки сахара, его общее потребление может оказаться чрезмерным.

«У некоторых большое количество сахара аппетит сбивает либо, наоборот, его усиливает. Вопрос в том, насколько часто это происходит», - пояснил гастроэнтеролог.

Как KP.RU писал ранее, пить кофе по несколько чашек в день ради повышения тестостерона мужчинам не нужно. Дело в том, что влияние напитка на половые гормоны оказалось неоднозначным.