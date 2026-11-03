Кибератака на Beget обернулась потерей данных: компания советует сменить пароли

Beget сообщил об утрате данных в облачной инфраструктуре после кибератаки Фото: REUTERS.

Хостинг-провайдер Beget сообщил об утрате всех данных в облачной инфраструктуре после массированной кибератаки. Восстановить их пока не удалось, однако специалисты продолжают искать способы вернуть информацию, говорится в сообщении компании.

Потери затронули облачные сервисы VPS, S3 и Kubernetes. При этом файловые резервные копии виртуальных серверов сохранились, настройки CDN и IP-адреса были утрачены. На серверах без администрирования со стороны Beget работу уже восстановили, причем большая часть данных на них уцелела.

По предварительной оценке компании, восстановлению подлежат почти все сайты на виртуальном хостинге. На данный момент Beget рекомендует клиентам сменить пароли, ключи доступа и другие учетные данные, которые могли храниться на серверах. Признаков попыток скачать или изменить пользовательские данные на проверенных серверах пока не обнаружено.

KP.RU сообщал о масштабном сбое у Beget 2 ноября, затронувшем дата-центры и работу сайтов клиентов. Компания заявляла, что инженеры вручную настраивают инфраструктуру и пытаются восстановить стабильность сервисов.