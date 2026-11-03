Участие Европы в переговорах в Абу-Даби определено: его не будет

Песков: Участие европейцев в трёхсторонних переговорах по Украине невозможно Фото: REUTERS.

Европейские страны не будут участвовать в переговорах по Украине, которые пройдут в Абу-Даби. Формат переговоров будет исключительно трехсторонним, как было подтверждено. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".

"Нет, к этим переговорам невозможно, потому что именно речь идет о согласованном трехстороннем формате. То есть Россия, Украина при посредничестве США", - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России также сообщил, что ключевым представителем на переговорах в Абу-Даби станет помощник главы государства Владимир Мединский. Трехсторонние переговоры, в которых будут участвовать делегации из России, Украины и США, запланированы на 10-11 ноября.

Ранее KP.RU сообщил, что европейские страны долго не могут определить, кто уполномочен вести диалог с Россией. По словам Пескова, из-за этого в Европе будут продолжаться сложные и малоосмысленные процессы согласования и выбора переговорщиков.