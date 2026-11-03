Заметно замедляет развитие опухоли: в Китае успешно прошел испытания препарат против рака легких

SCMP: новый препарат из Китая практически вдвое замедлил развитие рака легких Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Новый китайский препарат почти в два раза замедлил прогрессирование рака легких у пациентов. Разработкой занимались специалисты фармацевтической компании Sichuan Biokin Pharmaceutical. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на научные данные.

Препарат называется «Изалонтамаб бренгитекан», он известен также как iza-bren. Китайские ученые провели его клиническое исследование третьей фазы в формате рандомизированного двойного слепого эксперимента. В тестировании, которое охватило 73 медицинских учреждения страны, приняли участие 432 пациента с раком легких. У 98% из них была диагностирована четвертая стадия болезни.

«В группе пациентов, которым препарат iza-bren вводили внутривенно, медиана выживаемости без прогрессирования достигла 11,1 месяца - почти вдвое больше, чем при химиотерапии», - сказано в статье.

Таким образом, новое лекарство позволило существенно продлить период, при котором состояние пациентов оставалось стабильным.

Исследователи также отметили, что применение iza-bren сопровождалось более высокой частотой побочных реакций по сравнению с традиционной химиотерапией. В основном эти изменения касались показателей крови. При этом каких-либо новых рисков для безопасности препарата выявлено не было.

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