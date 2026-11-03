«Пыточная в законе»: в Раде раскрыли масштабы сети секретных тюрем на Украине

Нардеп Дмитрук заявил о существовании сети пыточных по всей Украине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Нелегальные места содержания людей, аналогичные объекту, найденному в минувший понедельник, 2 ноября, в Петропавловской Борщаговке под Киевом, функционируют во всех регионах страны. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Парламентарий заявил, что подобные объекты действуют на базе территориальных центров комплектования (ТЦК), а также в зданиях Службы безопасности Украины (СБУ) и правоохранительных органов.

«Пыточная в законе... Такие пыточные находятся во всех регионах, во всех городах. Их огромное множество. Эти пыточные находятся в каждом военкомате, в каждом здании СБУ, в каждом здании полиции», — написал нардеп.

По его словам, функционирование подобных мест носит системный характер и является неотъемлемым элементом действующего государственного управления.

Напомним, в подвальном помещении частного дома в Киевом обнаружили около 40 человек, среди которых находились насильно мобилизованные граждане и военнослужащие, пытавшиеся оставить службу. Прибывшие специалисты зафиксировали у содержащихся тяжелые травмы. Позже глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* подтвердил факт существования подобных объектов.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга