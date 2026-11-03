Подземная тюрьма под Киевом была пунктом «Азова»* с иностранными наемниками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Частный дом в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, в подвале которого в ходе столкновений накануне освободили около 40 человек, используется формированием «Азов»*, состоящим из иностранцев. Здание функционирует как их временный пункт дислокации. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Согласно данным, на которые ссылаются источники издания, данная точка числится за 1-м корпусом Национальной гвардии Украины как воинская часть 3121. Под этим номером скрывается 52-й международный штурмовой полк НГУ «Forge», укомплектованный преимущественно иностранными наемниками.

Напомним, в подвале заблокированного здания удерживали примерно 40 мужчин, включая мобилизованных и военнослужащих, пытавшихся покинуть службу. Прибывшие к месту медики зафиксировали тяжелые травмы и следы пыток у находившихся внутри людей, однако вооруженная охрана отказывалась пропускать врачей.

Ситуация переросла в открытые столкновения, когда местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ. К протестующим прибыл глава офиса президента Украины Кирилл Буданов**, признавший, что подобные нелегальные объекты содержания в стране не единичны.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России

**Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории России